Киберспорт
CS:GO
Новости Статьи DOTA League of Legends Киберфутбол
Новости   //    Киберспорт   //    CS:GO

ESL проведет серию турниров по CS:GO для женщин с призовым фондом в 500 тысяч долларов

05:29

Турнирный оператор ESL объявил о запуске серии чемпионатов по CS:GO для женщин в рамках инициативы GGForAll.

ESL планирует проводить по одному онлайн-ивенту в месяц в течение 2022 года. Турнирный оператор организует три LAN-ивента в США, Испании и Швеции, а также две онлайн-лиги для Европы и Северной Америки, каждая из которых продлится три месяца. Всего за 2022-й на ивентах будет разыграно 500 тысяч долларов.

Инициатива GGForAll направлена на борьбу с дискриминацией, а также на улучшение психического здоровья и повышение экологической устойчивого разбития киберспорта.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/esl-provedet-seriyu-turnirov-po-cs-go-dlya-zhenshin-s-prizovym-fondom-v-usd500-tysyach

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
Читайте также
Олимпийский чемпион попал в больницу после избиения в Москве. Он защищал свою девушку
Российский мультфильм попал в шорт-лист «Оскара»
0
Реклама