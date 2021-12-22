ESL проведет серию турниров по CS:GO для женщин с призовым фондом в 500 тысяч долларов

Турнирный оператор ESL объявил о запуске серии чемпионатов по CS:GO для женщин в рамках инициативы GGForAll.

ESL планирует проводить по одному онлайн-ивенту в месяц в течение 2022 года. Турнирный оператор организует три LAN-ивента в США, Испании и Швеции, а также две онлайн-лиги для Европы и Северной Америки, каждая из которых продлится три месяца. Всего за 2022-й на ивентах будет разыграно 500 тысяч долларов.

Инициатива GGForAll направлена на борьбу с дискриминацией, а также на улучшение психического здоровья и повышение экологической устойчивого разбития киберспорта.