«Dosia» покинул состав Mustang crew

Киберспортсмен Михаил «Dosia» Столяров вышел из состава Mustang crew по CS:GO. Бывший капитан ростера стал партнером организации, его место в коллективе занял Артем «Railway» Градович.

Первый состав Mustang crew сформировался в начале апреля 2020 года. Коллектив выступил в ряде онлайн-турниров и квалификаций, но не отобрался ни на один крупный чемпионат.

До Mustang crew Столяров более трех лет представлял Gambit Esports, с которой победил на PGL Major Krakоw 2017. В начале 2020 года Dosia вместе с mou присоединился к китайской команде OneThree.TSG, однако вскоре оба игрока покинули клуб.