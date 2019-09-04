Chaos распустила состав по CS:GO

Представители организации Chaos объявили, что не будут продлевать контракты с игроками текущего состава по CS:GO. Они также сообщили, что рассматривают предложения от игроков из Северной Америки.

Организация рассказала, что не могла полноценно поддерживать игроков в Швеции и поэтому решила сменить регион. За время выступления под цветами Chaos шведский коллектив занял первое место на OGA Counter PIT Season 3 и на Betspawn Cup: Nordic vs CIS.

Помимо состава по CS:GO, у Chaos также есть команды по Rainbow Six, Dota 2 и Fortnite. Состав по Dota 2 участвовал в главном турнире года The International 2019, где занял 15-16 место.