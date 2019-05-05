AVANGAR обыграла HellRaisers в решающем матче верхней сетки WePlay! Forge of Masters Season 1 по CS:GO.

Матч завершился со счетом 2:0 – 16:10 на Inferno и 22:19 на Mirage. Команда Тимура "Buster" Тулепова вышла в гранд-финал чемпионата, который состоится 5 мая в 18.00 по московскому времени.

HellRaisers упали в нижнюю сетку. 5 мая в 15.00 по московскому времени коллектив Кирилла "ANGE1" Карасева сыграет против Vega Squadron за выход в гранд-финал соревнования. Проигравший покинет турнир.

LAN-финал первого сезона WePlay! Forge of Masters проходит с 3 по 5 мая в Киеве. На турнире четыре коллектива разыгрывают 36 тысяч долларов. Победитель чемпионата получит 20 тысяч долларов.