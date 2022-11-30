Almazer рассказал о тренировках по CS:GO с NASR Esports

Профессиональный игрок по CS:GO Алмаз almazer Асадуллин рассказал о тренировках с NASR Esports.

«В NASR Esports тренером был baIblna. Он русский. Тренировки ничем не отличались от того, что было в forZe. Вот менталитет у людей, которые с нами играли, т.е. арабы, был другой. Кто-то опаздывал, просыпал, не хотел тренироваться. В целом же как организация NASR Esports хуже, потому что у нас случались неприятные ситуации. Впрочем, когда я только приходил сюда, то все казалось нормальным. Однако, когда я узнал внутреннюю кухню, мое мнение изменилось в худшую сторону», — приводит слова Асадуллина Metaratings.ru.