Киберспорт
CS:GO
Р§Рњ 2022
Главная
Киберспорт
CS:GO

Сегодня, 13:25

Almazer рассказал о тренировках по CS:GO с NASR Esports

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Профессиональный игрок по CS:GO Алмаз almazer Асадуллин рассказал о тренировках с NASR Esports.

«В NASR Esports тренером был baIblna. Он русский. Тренировки ничем не отличались от того, что было в forZe. Вот менталитет у людей, которые с нами играли, т.е. арабы, был другой. Кто-то опаздывал, просыпал, не хотел тренироваться. В целом же как организация NASR Esports хуже, потому что у нас случались неприятные ситуации. Впрочем, когда я только приходил сюда, то все казалось нормальным. Однако, когда я узнал внутреннюю кухню, мое мнение изменилось в худшую сторону», — приводит слова Асадуллина Metaratings.ru.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/almazer-rasskazal-o-trenirovkax-i-atmosfere-v-nasr-esports-55309/
0
Читайте также
На ЧМ-2022 назначен «левый» пенальти. Что случилось с арбитром Фагани?
Португальская федерация совсем окриштианела. Ее запрос выглядит нелепо
В Южной Корее заявили о вхождении самолетов РФ и КНР в зону ПВО
МИД РФ предупредил о последствиях использования спутников для поддержки ВСУ
Совфед одобрил отставку Кудрина с поста главы Счетной палаты
Что происходит с медициной на Сахалине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Основатель STUDIO 21 считает, что у его команды хорошие шансы на выход в плей-офф турнира BET
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости