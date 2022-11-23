Киберспорт
CS:GO
Р§Рњ 2022
Главная
Киберспорт
CS:GO

Сегодня, 20:07

Основатель STUDIO 21 считает, что у его команды хорошие шансы на выход в плей-офф турнира BET

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Основатель STUDIO 21 Виктор Худошин считает, что у его команды хорошие шансы на выход в плей-офф турнира BET.

«Мы предполагали, что будут какие-то заготовки под нас, RIP готовятся, тренируются и пытаются всегда удивить соперника. Но мы отталкивались от себя и планировали играть дефолтные карты. Поэтому готовы не были, но иметь первое поражение на турнире очень не хотелось. Так и получилось. Есть все шансы выйти в плей-офф. Нам есть к чему стремиться, что улучшать. Если следующие игры будем играть более слаженно — 100 процентов мы в сетке. Мы очень хотим оказаться на LAN. Это совершенно другие эмоции, впечатления», — приводит Cybersport.Metaratings слова Худошина.

23 ноября STUDIO 21 сыграла вничью с RIP. Сейчас команда делит третье место в турнирной таблице с 2Drots.

Турнир BET проходит с 8 ноября по 23 декабря. Общий призовой фонд дисциплин Dota 2 и CS:GO составляет 30 миллионов рублей.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/osnovatel-studio-21-u-nas-est-vse-sansy-vyiti-v-plei-off-bet-54748/
0
Читайте также
Дочь Тутберидзе страдала от проблем со слухом. Но не сдалась и живет полноценной жизнью
«Хватал за грудь, зад и другие интимные места». Польские теннисистки уничтожают президента своей федерации
Срочное заседание СБ ООН по Украине назначено на 24 ноября
Президент Молдавии Санду обвинила Россию в отключении электричества
Мэр Киева Кличко сообщил, что в ряде районов города прогремела еще одна серия взрывов
На что может рассчитывать малый бизнес в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игорь w0nderful Жданов высказался о замене Dust2 на Anubis
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости