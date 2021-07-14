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Александр «s1mple» Костылев вошел в число лучших снайперов IEM Cologne 2021

14 июля 2021, 07:51
Лучшие снайперы IEM Cologne 2021. Фото Twitter
Лучшие снайперы IEM Cologne 2021. Фото Twitter
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Названы лучшие снайперы стадии Play-In и группового турнира IEM Cologne 2021. Третье место занял Александр «s1mple» Костылев из Natus Vincere, результативность которого с AWP составила 0,44 убийства в среднем за раунд (всего 101 убийство).

На второй строчке расположился Джами «Jame» Али из Virtus.Pro — 0,45 убийства с AWP в среднем за раунд (всего — 119). Возглавил рейтинг Абдул «degster» Гасанов из BIG — 0,48 (всего — 116).

Напомним, в заключительный этап IEM Cologne 2021, который начнется 16 июля, вышли Virtus.Pro, Natus Vincere и Gambit Esports.

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Евгений Козинов все материалы автора

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