В ФШР считает, что у россиянок не осталось шансов выиграть турнир претенденток

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин прокомментировал поражение Екатерины Лагно в 11-м туре турнира претенденток в Торонто от китаянки Тань Чжунъи.

«К сожалению, надо констатировать, что у наших девушек уже шансов никаких. Надо забыть об этом и в оставшихся партиях просто играть, желательно, победить в каждой. Понятно, что шансы на победу в турнире только теоретические, но нужно бороться за второе-третье места», — сказал Смагин «Газете.Ru».

У Лагно на счету 6 баллов. Столько же очков у россиянки Александры Горячкиной и спортсменки из Индии, Хампи Конеру. На первом месте находится Чжунъи — 8 очков.