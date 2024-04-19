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В ФШР считает, что у россиянок не осталось шансов выиграть турнир претенденток

Виктория Кравченко
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Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин прокомментировал поражение Екатерины Лагно в 11-м туре турнира претенденток в Торонто от китаянки Тань Чжунъи.

«К сожалению, надо констатировать, что у наших девушек уже шансов никаких. Надо забыть об этом и в оставшихся партиях просто играть, желательно, победить в каждой. Понятно, что шансы на победу в турнире только теоретические, но нужно бороться за второе-третье места», — сказал Смагин «Газете.Ru».

У Лагно на счету 6 баллов. Столько же очков у россиянки Александры Горячкиной и спортсменки из Индии, Хампи Конеру. На первом месте находится Чжунъи — 8 очков.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/04/18/22822178.shtml
Шахматы
Александра Горячкина
Екатерина Лагно
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