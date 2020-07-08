В Федерации шахмат ХМАО прошли обыски

В Федерации шахмат ХМАО в рамках обысков изъяли документы, сообщает «Аргументы и факты».

Силовики нагрянули в федерацию в рамках расследования уголовного дела, возбужденного ранее в отношении руководителя ряда организаций Владислава Чернова. Его обвиняют в мошенничестве на сумму не менее 1,2 миллиона рублей.

По материалам дела, Чернов с 2014 по март этого года мог совершать хищение денежных средств для обеспечения бюджетных организаций по заключенным с ними договорам на оказание услуг. В последствии, работы по этим договорам либо не выполнялись, либо были выполнены не полностью.

Сам Чернов в настоящее время находится под домашним арестом. Такую меру пресечения ему избрал Ханты-Мансийский районный суд.