Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

8 февраля, 17:00

В Cанкт-Петербурге завершился Всеармейский чемпионат

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
В Cанкт-Петербурге завершился Всеармейский чемпионат.
Фото ФШР

В Санкт-Петербурге состоялся VI Всеармейский чемпионат по шахматам среди воспитанников довузовских образовательных организаций Министерства обороны РФ. В нем принимали участие более 160 воспитанников из 33 учебных заведений Минобороны.

Организатором состязаний являлось Санкт-Петербургское суворовское военное училище, четырехкратный победитель чемпионата. Впервые в турнире принимали участие воспитанники Иркутского суворовского военного училища. Чемпионат проводился в форме командного первенства с личным зачетом на каждой доске в спортивной дисциплине «Быстрые шахматы» по швейцарской системе в девять туров.

В итоге первенствовали хозяева — шахматисты Санкт-Петербургского СВУ, набравшие 18 командных очков из 18 возможных (35,5 — сумма очков всех членов команды). Вторыми финишировали представители Краснодарского ПКУ — 16 (25,5), замкнули тройку призеров спортсмены Оренбургского ПКУ — 13 (19,5).

Впервые в этом году в рамках чемпионата проводилось личное первенство по блицу среди всех участников. По итогам блиц­турнира определились победители среди юношей и девушек.

(Алексей Савельев, ФШР)

Шахматы
2
0
Читайте также
Джикия рассказал о своем будущем в «Спартаке»
«Интер» обыграл «Рому» и увеличил шансы на чемпионство в серии А
Власти Польши обвинили Трампа в переходе границ после слов о НАТО и России
Захарова высмеяла Шольца после его заявления об интервью Путина
Отец Сырского рассказал о реакции на назначение сына новым главкомом ВСУ
Польские фермеры высыпали на дорогу зерно из украинских грузовиков
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карякин: «Наших отстраняют повсюду, а к другим странам это совершенно не относится. Согласен, что это лицемерие»

Лазарев стал лауреатом премии Москвы
Новости
RSS RSS
Все новости