В Cанкт-Петербурге завершился Всеармейский чемпионат

В Санкт-Петербурге состоялся VI Всеармейский чемпионат по шахматам среди воспитанников довузовских образовательных организаций Министерства обороны РФ. В нем принимали участие более 160 воспитанников из 33 учебных заведений Минобороны.

Организатором состязаний являлось Санкт-Петербургское суворовское военное училище, четырехкратный победитель чемпионата. Впервые в турнире принимали участие воспитанники Иркутского суворовского военного училища. Чемпионат проводился в форме командного первенства с личным зачетом на каждой доске в спортивной дисциплине «Быстрые шахматы» по швейцарской системе в девять туров.

В итоге первенствовали хозяева — шахматисты Санкт-Петербургского СВУ, набравшие 18 командных очков из 18 возможных (35,5 — сумма очков всех членов команды). Вторыми финишировали представители Краснодарского ПКУ — 16 (25,5), замкнули тройку призеров спортсмены Оренбургского ПКУ — 13 (19,5).

Впервые в этом году в рамках чемпионата проводилось личное первенство по блицу среди всех участников. По итогам блиц­турнира определились победители среди юношей и девушек.

(Алексей Савельев, ФШР)