Результаты 6-го дня турнира претендентов-2024
В Торонто завершился шестой игровой день турнира претендентов-2024.
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной. Россиянин набрал 4 очка и делит первое место с Гукешем Доммараджу из Индии.
У женщин россиянка Александра Горячкина выиграла у Нургюл Салимовой из Болгарии, а Екатерина Лагно победила Рамешбабу Вайшали из Индии.
Горячкина с 4 очками идет на 2-м месте, а Лагно занимает 3-ю строчку — 3,5 очка. Лидирует Тань Чжуньи — 4,5.
Турнир претендентов-2024
- Гукеш Доммараджу (Индия) — Хикару Накамура (США) — 0,5:0,5
- Ян Непомнящий (Россия) — Фабиано Каруана (США) — 0,5:0,5
- Сантош Видит (Индия) — Алиреза Фируджа (Франция) — 1:0
- Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Ниджат Абасов (Азербайджан) — 1:0
Турнир претенденток-2024
- Рамешбабу Вайшали (Индия) — Екатерина Лагно (Россия) — 0:1
- Хампи Конеру (Индия) — Лэй Тинцзе (Китай) — 0:1
- Тань Чжунъи (Китай) — Анна Музычук (Украина) — 1:0
- Нургюл Салимова (Болгария) — Александра Горячкина (Россия) — 0:1
Турнир претендентов проходит в Торонто и продлится до 22 апреля. Победители поборются с действующими чемпионами мира за шахматные короны у мужчин и женщин соответственно.
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