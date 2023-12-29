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Восьмилетний Шогджиев рассказал, кто является его любимым шахматистом

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Восьмилетний россиянин Роман Шогджиев считает норвежца Магнуса Карлсена своим любимым шахматистом. На чемпионате мира по рапиду в Самарканде Шогджиев обыграл победителя Всемирной шахматной олимпиады 2022 года Жахонгира Вахидова из Узбекистана и шахматиста сборной Норвегии Юхана-Себастьяна Кристиансена.

«Кто мой любимый шахматист? Магнус Карлсен, — приводит ТАСС слова Шогджиева. — После окончания турнира по рапиду удалось с ним сфотографироваться, взять у него автограф. Если честно, не помню, что он сказал. Не прислушивался. Что-то вроде «Ты сыграл хорошо». Особо мы не говорили. Еще нет, ни разу с ним не играл. Но когда встретимся за доской, то поддаваться ему не буду. Буду играть на победу».

В октябре Шогджиев выиграл первенство Азии по блицу среди игроков до восьми лет. Российский шахматист набрал девять очков из девяти возможных.

Источник: ТАСС
Магнус Карлсен
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