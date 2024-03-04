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4 марта, 12:38

Смагин — о турнире претендентов в Торонто: «ФИДЕ молодцы, они поставили жесткую позицию»

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Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин высказался по поводу возникших проблем с проведением турнира претендентов в Торонто.

Ранее представители Международной шахматной федерации (ФИДЕ) допустили перенос соревнований из-за невыдачи канадских виз представителям России.

«Шахматисты четырех стран не получили визы, не только наши спортсмены. Я думаю, что ФИДЕ пытается предупредить канадцев, что если они не выполнят подписанные обязательства, то у них отберут турнир. В этой ситуации могу сказать, что ФИДЕ молодцы, они поставили жесткую позицию», приводит слова Смагина ТАСС.

Турнир претендентов должен пройти в Торонто со 2 по 23 апреля. На в соревнованияя квалифицировались три гроссмейстера из России — Ян Непомнящий, Александра Горячкина и Екатерина Лагно.

Источник: ТАСС
Шахматы
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