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5 марта, 11:47

Победитель Всемирной шахматной олимпиады Якуббоев отметил гостеприимство России

Ана Горшкова
Корреспондент
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Победитель Всемирной шахматной олимпиады в составе сборной Узбекистана Нодирбек Якуббоев рассказал, что всегда рад приезжать в Россию, так как в стране организовывают хорошие турниры.

«Конечно, мне очень нравится приезжать в Россию, здесь живут очень гостеприимные люди, мне всегда устраивали теплый прием, — цитирует шахматиста ТАСС. — Мне очень нравится турнир, здесь много сильных соперников и шикарные условия для игры. Я благодарен организаторам, что пригласили меня, для меня это хорошая практика».

В Москве проходит турнир «Аэрофлот опен», в котором Якуббоев принимает участие. В этом году турнир завершится 7 марта. Призовой фонд главного соревнования составляет 15 миллионов рублей, из которых победитель получит 3 миллиона.

Источник: ТАСС
Шахматы
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