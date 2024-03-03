Шипов надеется, что турнир претендентов перенесут из Торонто

Международный гроссмейстер Сергей Шипов поделился мнением о проведении турнира претендентов в Торонто.

«Насколько я знаю, не только у нас есть проблемы с визами, но и у ряда товарищей из азиатских стран. Вообще, изначально выбрать Торонто в качестве места проведения турнира было не лучшей идеей. Политика не должна вмешиваться в спорт, если на турнире не будет россиян и индийцев, то смысла в нем никакого не будет. К тому же для зрителей из Евразии, Африки и Австралии крайне неудобно будет следить за партиями в прямом эфире из-за разницы во времени с Торонто. Поэтому я надеюсь, что турнир в Торонто сорвется, и его перенесут в другое место, так будет лучше для большинства шахматного сообщества в мире», — приводит слова Шипова ТАСС.

Ранее сообщалось, что турнир претендентов могут перенести из Торонто из-за невыдачи канадских виз некоторым участникам.