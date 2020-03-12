Шахматист Каруана не смог вылететь на турнир претендетов в Россию
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Американский шахматист итальянского происхождения Фабиано Каруана сообщил в своем Twitter, что не смог вылететь на турнир претендентов из-за отмены рейса. Турнир должен был пройти в России.
«Мой рейс в Россию был отменен (без уведомления авиакомпании), но я работаю поиском решения этой проблемы, чтобы добраться туда вовремя», — написал Каруана.
Турнир претендентов состоится в Екатеринбурге с 16 марта по 3 апреля.
My flight to Russia got canceled (without the airline notifying me), but working on a new solution to get there in time.— Fabiano Caruana (@FabianoCaruana) March 11, 2020