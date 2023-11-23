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Российским шахматистам продлили разрешение на выступление под флагом ФИДЕ до 2025 года

Андрей Бобков
Редактор ленты новостей
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Ян Непомнящий.
Фото Global Look Press

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) продлила до 1 января 2025 года разрешение, согласно которому российские и белорусские спортсмены могут выступать под флагом организации в индивидуальных турнирах, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт ФИДЕ.

Разрешение распространяется на спортсменов, уже выступающих в нейтральном статусе.

После начала СВО ФИДЕ запретила россиянам участвовать в командных соревнованиях, а мужская и женская сборные России пропустили Всемирную шахматную олимпиаду 2022 года. В марте того же года ФИДЕ разрешила спортсменам из России и Белоруссии выступать в личных турнирах только под нейтральным флагом, это решение продлевалось несколько раз.

Алексей Сарана. Россияне принесли Сербии историческую победу в шахматах. Сарана разорвал оппонентов

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