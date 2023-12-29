Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 10:24

Дворкович: «ФИДЕ приняла серьезные меры по борьбе с мошенничеством на чемпионате мира»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович заявил, что организация приняла серьезные меры против мошенничества на чемпионате мира по рапиду и блицу.

«Здесь очень серьезные меры по борьбе с читерством. У нас несколько человек работают в турнире — специально выделены люди для этой функции. Речь идет и о техническом контроле — через рамки, сканеры, и об аналитическом — через программы. Происходит наблюдение за игроками во время тура. Мы действуем максимально внимательно», — приводит ТАСС слова Дворковича.

В четверг, 28 декабря, россиянка Анастасия Боднарук и норвежец Магнус Карлсен выиграли чемпионат мира по рапиду. Чемпионат мира по блицу завершится в субботу, 30 декабря.

Источник: ТАСС
0
Читайте также
Ральф Шумахер рассказал, что его брат Михаэль не сможет жить полноценной жизнью
Британский журнал включил Яшина в число самых влиятельных футболистов всех времен
Летчик истребителя Су-35 обнаружил и отвел в воздухе ударную группу противника
В отсеке шасси прилетевшего в Париж из Алжира самолета обнаружили эмигранта
Посол РФ в Аргентине выступил против передачи российских вертолетов Киеву
Чернышенко рассказал о запрете операторам связи увеличивать тарифы выше инфляции
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дворкович: «Заявления Карлсена и Крамника — правильное информирование о читерстве»

Боднарук рассказала, что турнир ШОС помог ей в подготовке к чемпионату мира по рапиду

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости