Дворкович: «Заявления Карлсена и Крамника — правильное информирование о читерстве»

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович высказался о проблемах читерства на онлайн-турнирах и блокировке Владимира Крамника на портале Chess.com.

В последнее время Крамник делал много заявлений о читерстве на онлайн-платформах и призвал Chess.com изучить результаты игроков с высоким рейтингом в блице. Портал заблокировал блог российского шахматиста в понедельник, 25 декабря.

Позднее 16-й чемпион мира Магнус Карлсен поддержал Крамника, заявив, что его позицию стоит рассмотреть, а не замалчивать.

«Я считаю, что четкие и понятные заявления со стороны ведущих шахматистов мира — Магнуса Карлсена, Владимира Крамника — это правильное информирование общественности о том, какие риски они видят. Понятно, что иногда возникают сложные моменты ведения этого диалога, но я согласен с Магнусом, что любое мнение должно встречаться с мнением. Надеюсь, что найдется способ выстраивания диалога между руководством онлайн-платформ и шахматистами, которые заинтересованы в исключении читеров из шахматной жизни. Нужна площадка для диалога, нужен формат. При необходимости ФИДЕ может играть роль медиатора», — приводит пресс-служба Федерации шахмат России слова Дворковича.

В сентябре Крамник провел несколько партий с американцем Хансом Ниманном. После этого россиянин назвал игру соперника необычной, заявив, что Ниманн «странно» распределял время на сложные и очевидные ходы. Также Крамник заподозрил в нечестной игре Хикару Накамуру.