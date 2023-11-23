Непомнящий сыграл вничью с Домингесом во втором туре этапа Grand Chess Tour

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с американцем Леньером Домингесом в партии второго тура пятого этапа серии Grand Chess Tour в Сент-Луисе.

Непомнящий играл белыми и завершил встречу ничьей на 99-м ходу. К тому времени на доске остались только короли.

В первом туре Непомнящий сыграл вничью с румыном Рихардом Раппортом.

В соревнованиях принимают участие десять шахматистов, которые играют по круговой системе с классическим контролем времени.