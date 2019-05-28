Непомнящий и Грищук снова сыграли вничью. Победитель этапа "Гран-при" в Москве определится на тай-брейке

Российские шахматисты Ян Непомнящий и Александр Грищук разошлись миром и во второй партии финал этапа "Гран-при" в Москве. Счет после двух партий - 1:1. Таким образом, победитель определится на тай-брейке в среду, 29 мая. ​

Гроссмейстеров ждут две рапид-партии (25 минут + 10 секунд на ход), в случае равенства – две партии в укороченный рапид (10 минут + 10 секунд на ход), а затем – две блицпартии (5 минут + 3 секунды на ход). Если победитель все равно не выявлен, то он определится в "Армагеддоне".