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Магнус Карлсен — после победы на ЧМ по рапиду в Москве: «После такого матча с удовольствием сыграю в футбол»

28 декабря 2019, 22:46

Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен прокомментировал победу на чемпионате мира в рапиде в Москве. Карлсен набрал 11,5 очка за 15 туров, после победы отправился на поле рядом с ареной «Лужники», чтобы сыграть в футбол.

— Я рад, что сумел закончить турнир победой. В целом я доволен своей игрой, хотя в концовке мне пришлось понервничать, все решалось в самый последний момент, — цитирует ТАСС Карлсена. — В любом случае, после такого 1матча я с удовольствием сыграю в футбол. Футбол я люблю, сыграл бы даже в случае поражения в чемпионате.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7442027

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