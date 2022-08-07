Ананда избрали первым вице-президентом Международной шахматной федерации

Индиец Вишванатан Ананд стал первым вице-президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Выборы прошли в индийском Ченнаи сегодня, 7 июля. На пост президента ФИДЕ ранее был переизбран россиянин Аркадий Дворкович.

Вице-президентами организации стали азербайджанец Маир Мамедов, норвежец Йоран Аулин-Янсен. Казначеем FIDE избрана китаянка Чжу Чэнь. Все они были в команде Дворковича на выборах президента.

52-летний Ананду является 15-м чемпионом мира. Он сохранял это звание с 2007 по 2013 год, в 2013 году он уступил действующему чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсену.