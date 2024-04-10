Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 17:05

Гальченко считает, что Крамник организовал против него травлю

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский шахматист Матвей Гальченко в интервью «СЭ» рассказал, что его больше всего задело в конфликте с Владимиром Крамником.

В конце марта международный мастер опубликовал на своем канале видео с названием «Что скрывает 14-й чемпион мира по шахматам. Тайна главного «борца за справедливость». Через несколько дней Крамник был отстранен от призовых турниров на Chess.com на три месяца.

— Вас не обижает, что Крамник всегда называет вас ютубером?

— Нет. Это довольно сложная и не всегда благодарная работа. Публиковать регулярно материалы, чтобы людям было интересно, чтобы кого-то завлечь. Конкуренция высокая. Монетизация канала — ниже, чем средняя зарплата в России. Поэтому на это обращение Владимира не обижаюсь. Меня больше возмутило, что Крамник в своем официальном посте написал следующее: «Меня отстранили от призовых турниров Chess.com за использование другого аккаунта по доносу ютубера, выдающего себя за шахматиста Гальченко. Все, кто хотел посмотреть мои стримы с «Титульных вторников», благодарите его». Если посмотреть на реакцию западной публики, то они вообще не поняли этого (проанализировал много комментариев на Reddit). На их взгляд, это еще большее нарушение, чем его игра с чужого аккаунта. Это как минимум неэтично, хотя Крамник называет себя борцом за этические идеалы, а еще больше похоже на травлю. Он хочет, чтобы люди приходили в мои соцсети и называли меня подлецом за то, чего я на самом деле не делал.

— Много пришло сообщений?

— Под видео об игре Крамника с аккаунта Хисматуллина около 1100 комментариев. Половина из них за Крамника. Пользователи жалуются, что раньше у них была возможность слушать чемпиона мира, а теперь, якобы по моей вине, они лишились этой возможности.

Матвей Гальченко и&nbsp;Владимир Крамник. «Я не доносил на Крамника, а вот он решил устроить мне травлю». Ответ оппонента чемпиона мира

Шахматы
Владимир Крамник
2
0
Читайте также
Тимоти Шаламе снялся в продолжении «Дюны»
В «Барселоне» пытаются убедить Хави остаться в команде
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гальченко отметил, что Крамник занимал призовые места под чужим аккаунтом
Новости
RSS RSS
Все новости