Филатов отреагировал на включение в санкционный список Канады

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов поделился мнением о включении в санкционный список Канады.

«Как я отношусь к канадским санкциям? Было бы хуже, если бы они мне аплодировали в парламенте», — приводит слова Филатова ТАСС.

Ранее власти Канады внесли в санкционный список в отношении России 153 юридических и 10 физических лиц, в том числе Филатова.

22 сентября 2023 года во время выступления украинского президента Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунку, в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС «Галичина».