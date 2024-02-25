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25 февраля, 12:21

Филатов отреагировал на включение в санкционный список Канады

Сергей Разин
корреспондент
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Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов поделился мнением о включении в санкционный список Канады.

«Как я отношусь к канадским санкциям? Было бы хуже, если бы они мне аплодировали в парламенте», — приводит слова Филатова ТАСС.

Ранее власти Канады внесли в санкционный список в отношении России 153 юридических и 10 физических лиц, в том числе Филатова.

22 сентября 2023 года во время выступления украинского президента Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунку, в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС «Галичина».

Источник: https://tass.ru/sport/20074005
Андрей Филатов
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