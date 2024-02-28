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28 февраля, 12:35

Филатов: «Смена «прописки» сталa стратегически верным решением»

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Президент ФШР Андрей Филатов
Андрей Филатов.
Фото Павел Иовик

Год назад Федерация шахмат России (ФШР) стала первой спортивной федерацией в стране, которая сменила членство в европейской организации на членство в азиатской. 28 февраля 2023 года на генассамблее Азиатской шахматной федерации (ACF) в Абу-Даби был утвержден переход ФШР из Европейского шахматного союза (ECU) в ACF. Президент ФШР Андрей Филатов в разговоре с ТАСС назвал произошедшее историческим событием.

«ФШР стала первой российской спортивной федерацией, сменившей европейскую «прописку» на азиатскую. Во многом это событие произошло благодаря президенту Азиатской шахматной федерации шейх Султан бин Халифа Аль Нахайян, — рассказал Филатов. — Как показало время, это стало стратегически верным решением».

С момента перехода в Азию российские шахматисты завоевали 39 золотых наград, более половины из них привезены с мировых первенств. «С момента перехода более 300 спортсменов приняли участие в соревнованиях различного ранга. Российские шахматисты завоевали 87 медалей, из них 39 золотых, 31 серебряную, 17 бронзовых. При этом на чемпионатах и первенствах мира россияне выиграли 26 золотых медалей», — сообщил Филатов ТАСС.

Юридический переход ФШР состоялся 1 мая 2023 года. Поэтому российские гроссмейстеры успели принять участие в заключительном для себя чемпионате Европы, который прошел в марте. Символично, что победителем у мужчин стал именно россиянин — Алексей Сарана.

Филатов отметил, что примеру шахматной федерации должны последовать и другие. «Примеру ФШР уже последовала Федерация тхэквондо России, перешедшая в Азиатскую федерацию тхэквондо летом 2023 года. Верю, что будут и другие», — сказал президент ФШР.

Источник: ТАСС
Шахматы
Андрей Филатов
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