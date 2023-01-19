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Сегодня, 17:12

Астана примет матч за шахматную корону между Непомнящим и Лижэнем

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Ян Непомнящий.
Фото Global Look Press

Матч за звание чемпиона мира по шахматам пройдет в Астане, с 7 апреля по 1 мая 2023 года, сообщает ФИДЕ. За шахматную корону будут бороться россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь. Призовой фонд матча составит 2 миллиона евро, 60 процентов из которых достанутся победителю, а 40 процентов уйдут претенденту.

Но что еще более важно: в Астане будет вершиться история, ведь именно здесь определится 17-й чемпион мира по шахматам.

31 октября 2022 года действующий чемпион мира Магнус Карлсен официально подтвердил свой отказ участвовать в защите своего титула чемпиона в классических шахматах в матче с третьим шахматистом мира Яном Непомнящим. Гроссмейстер из Китая Дин Лижэнь, занявший второе место в турнире претендентов и являющийся вторым по рейтингу шахматистом мира, получил таким образом возможность побороться за высший титул в шахматном мире.

Ян Непомнящий
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Матч за мировую шахматную корону между Непомнящим и Лижэнем пройдет в Казахстане

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