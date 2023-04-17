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Карпов заявил, что матч Непомнящего и Дин Лижэня за шахматную корону складывается по-боевому

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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12-й чемпион мира, депутат Госдумы Анатолий Карпов заявил, что матч за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем проходит результативно и должен быть интересен зрителям.

«Только две партии из шести закончились вничью, так что матч складывается по-боевому — зрителям, которые следят за партиями, должно быть интересно. Хотя, мы, российские болельщики, конечно, переживаем за своего, за Непомнящего», — приводит слова Карпова ТАСС.

Матч за звание чемпиона мира проходит в Астане. После шести партий счет равный — 3:3. Седьмая партия пройдет 18 апреля и начнется в 12:00 мск. Непомнящий сыграет белыми фигурами. Матч за мировую шахматную корону состоит из 14 партий.

Источник: https://tass.ru/sport/17538989
шахматы
Анатолий Карпов
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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