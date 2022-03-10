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Сегодня, 21:25

Андрейкин и Гири сыграли вничью во второй партии полуфинала этапа серии «Гран-при» в Белграде

Анна Горшкова
Корреспондент

Россиянин Дмитрий Андрейкин белыми фигурами сыграл вничью с нидерландцем Анишем Гири во второй партии полуфинального матча турнира серии «Гран-при» Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Белграде.

Первая партия между шахматистами 9 марта также завершилась вничью, общий счет матча 1:1. Для определения победителя 11 марта будет сыгран тай-брейк.

«Гран-при ФИДЕ» является последним отборочным этапом к турниру претендентов. Серия «Гран-при» состоит из трех этапов, которые в 2022 году проходят в Берлине (первый и третий этап) и Белграде (второй этап), после окончания последнего этапа два лучших шахматиста в общем зачете получат право сыграть на турнире претендентов.

Финал турнира в Белграде пройдет 12-13 марта. Призовой фонд этапа составляет 150 тысяч евро.

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Шахматист Андрейкин сыграл вничью в первой полуфинальной партии этапа серии Гран-при
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