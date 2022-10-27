Работал плотником и занимается инвестициями. Что известно о сопернике Ломаченко

Джамейн Ортис может и табурет смастерить, и в недвижимость вложиться.

Рано утром 30 октября по московскому времени в Нью-Йорке состоится вечер бокса, в главном поединке которого Василий Ломаченко встретится с Джамейном Ортисом. Украинский боксер проведет первый бой с декабря 2021-го, когда он одолел Ричарда Комми. Ортис в мае 2022-го победил Джамеля Херринга.

26-летний Джамейн не проигрывал ни разу в профессиональной карьере — у него 16 побед и одна ничья в поединке с Джозефом Адорно. На старте карьеры в профи Ортис выиграл три крупных титула менее чем за шесть лет. Сначала ему покорился молодежный чемпионат мира по версии WBC, затем — титул NABF, а в последнем поединке Джамейн завоевал пояс IBF USBA и обеспечил себе место в топ-10 мирового рейтинга.

Прозвище Ортиса — Техник. Оно возникло несколько лет назад из разговора Джамейна с его другом, бывшим чемпионом мира в двух весовых категориях Хосе Антонио Риверой. «Я сразу же подумал, что это имеет смысл. Люди говорили, что мне нужно прозвище, как и всем боксерам, и слово «техник» подходит моему стилю. Я сразу понял, что это будет мое прозвище, потому что техник заботится о своем ремесле так же, как и я на ринге и за его пределами. Я очень техничен во всем, что делаю», — объяснял Ортис в интервью BoxingScene.

Джамейн Ортис. Фото Соцсети

Во время любительской карьеры Джамейн работал профсоюзным плотником в Новой Англии. «Быть техническим специалистом — моя вторая натура. Мне нравится аккуратно резать дерево — здесь надо все рассчитывать, как и в боксе. Нужно находиться на правильном расстоянии, и переменные, время, расстояние и система измерения, должны постоянно меняться. Прозвище Техник не требует пояснений. Это тот, кем я являюсь, — очень искусный в своем ремесле!» — уверен боксер.

Плотничество не единственное занятие, заинтересовавшее Ортиса. Ранее он говорил о планах поступить в медицинскую школу, чтобы стать врачом, но работа плотником на стройке привела его к недвижимости, а теперь Джамейн занимается финансами.

«В детстве я всегда старался успеть везде. Я определился с тем, в чем я действительно хорош сейчас, и это бокс. В будущем, возможно, пойду в медицинскую школу, но я трачу много времени на торговлю и инвестирование. Когда уйду из бокса, смогу получить лицензию финансового консультанта и основать брокерскую компанию, которая поможет спортсменам инвестировать в рынок, чтобы у них были деньги после завершения карьеры. У меня есть наставник, у которого я многому научился в сфере недвижимости. Несколько лет назад я купил трехэтажный дом в качестве инвестиции, и это хорошее решение. Делаю деньги даже когда сплю, как говорится», — рассказывал Ортис.

Джамейн Ортис. Фото Соцсети

Василий Ломаченко — первое по-настоящему серьезное испытание в карьере Джамейна. Причем в прошлом году они спарринговали. Аналитики не дают Ортису никаких шансов. Сам Василий в интервью Yahoo! Sports уважительно отзывается о сопернике и понимает, что будет непросто: «Он молодой и амбициозный боксер. Он непобежденный, у него есть хороший набор приемов. Ортис техничный и быстрый, он любит различные комбинации и хорошо двигается в ринге. Я думаю, что этот поединок напомнит вам хороший любительский бой. Так что вы увидите много качественного бокса с технической точки зрения».