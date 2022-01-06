Исключительно одаренный спортсмен.

Не у каждого хорошего бойца действительно хорошие показатели в таких стандартных силовых упражнениях, как подтягивания, отжимания на брусьях, отжимания от пола, приседания, жим штанги лежа от груди и т. д. Например, Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в августе 2020 года признался, что подтягивается на перекладине 12 раз. «Это слабо, — сказал тогда Хабиб. — Но когда в клетке поднимаю легковесов, чувствую себя на голову или две выше своих соперников».

Кто же реально хорош не только в ринге, но и на перекладине, — двукратный олимпийский чемпион по боксу Василий Ломаченко. В старом репортаже для «Вестей» (начало 2010-х) Василий сначала 60 раз подтянулся (за подход), затем 20 раз отжался на брусьях с привязанной 16-килограммовой гирей, потом три раза поднялся по канату — с той же гирей, затем очень долго работал на мешке, а далее пять раз подтянулся на правой руке и столько же — на левой. В декабре 2018 года Ломаченко, отвечая на вопросы на пресс-конференции, сообщил, что может подтянуться за подход 70-80 раз. А через два года Василий выложил в Instagram видео, где сделал за подход 100 подтягиваний. Подтягивался он с резинкой. Считается, что с ней подтягиваться легче — но тут все зависит от натяжения: если натяжение слабое, то будет даже сложнее, чем без нее (поскольку резинка не дает сделать раскачку).

И еще кое-что о физических возможностях Ломаченко. Перед боями, до вылета в США, он переплывает днестровский лиман протяженностью 8 км. Василий может задерживать дыхание под водой дольше чем на 3 минуты (как боксер рассказал в интервью GQ, личный рекорд — 4 минуты и 30 секунд — он установил, когда готовился к Олимпиаде-2012). Пробежать марафон (42 км) для Ломаченко тоже не проблема. Вот отрывок из интервью Василия изданию «СПОРТглавред» (сентябрь 2008 года):

«Отец, который является и моим личным тренером, внес отдельные коррективы в мою подготовку, — сказал тогда боксер. — Впервые мы испытали ее в 2006-м, в канун юниорского чемпионата мира. Именно тогда я впервые преодолел марафонскую дистанцию — 20 км от Белгорода-Днестровского до морского побережья, километр вдоль него и назад. А еще я переплыл наш лиман длиной 4 км. В прошлом году по различным причинам не смог повторить программу, а потом долго корил себя, что именно из-за этого проиграл финал чемпионата мира. Теперь, за месяц до старта Олимпиады, пробежал марафон опять. Кроме того, решил преодолеть самую широкую часть нашего лимана длиной 8 км. Но в тот день был шторм, поэтому вынужден был залезть в лодку где-то на середине дистанции».

***

В детстве Ломаченко занимался не только боксом, но и многими другими видами спорта. Об этом в красках рассказал отец и тренер Василия — Анатолий Ломаченко — в интервью газете «Вечерняя Одесса» весной 2009-го.

«Он грезил боксом, мы же его долгое время заставляли заниматься другим. А бокс — только в виде поощрения, — сказал Ломаченко-старший. — Мама — тренер по аэробике, когда сын был совсем маленьким, брала его с собой на занятия, усаживала на батут, пристегивала, чтоб не упал, и шла к ученикам. Так на батуте и вырос, прыгать начал раньше, чем ходить. Аэробика заложила основы координации движений. Потом наступила эпоха народных танцев. Или, если хотите, война. Ни в какую не хотел идти («Пусть девочки танцуют!»). Пришлось объяснять. «Что для боксера главное? Ноги. А у кого ноги самые сильные? У танцоров. Умеешь танцевать? Нет? Иди учись, иначе о ринге можешь забыть». Доходило до слез, но три года в танцзале даром не прошли: тот артистизм во время боя, о котором сейчас столько говорят, возник благодаря танцам. Ну, и, опять же, координация, пластика. Мой друг и Васин крестный отец Николай Бузуян — арбитр международной категории по греко-римской борьбе. И у него Вася хорошую школу прошел — выигрывал международные турниры, проводившиеся в Котовске. Он — чемпион области по самбо и дзюдо, выступал за сборную города по футболу. И все это в виде игры. А серьезная работа началась лишь в 14 лет».

Понятно, что без постоянных тренировок Ломаченко не смог бы подтянуться 100 раз, переплыть лиман, пробежать марафон и т. д. Но и природой он одарен как мало кто. В девять лет Ломаченко подтягивался даже больше, чем сейчас. Анатолий Ломаченко в том же интервью «Вечерней Одессе» раскрыл любопытные детали.

«Василию было всего шесть лет, когда мы проводили первенство города, — отметил отец чемпиона. — Вечером после соревнований я дома подписывал грамоты победителям (тогда ведь компьютеров не было), тут же находились и медали. Сын подошел и сказал: «Папа, я тоже хочу медаль». «Что значит хочешь? — ответил я. — Ты же видел, ребята выходят в ринг, соревнуются. Они награды не просто так получают, они их зарабатывают». — «Хорошо, что я должен сделать?» — «Когда подтянешься двадцать раз, тогда и заслужишь». Должен вам сказать, что в шестилетнем возрасте двадцать раз подтянуться — серьезное достижение. Он тут же попробовал — семь раз подтянулся. На следующий день — десять! Через неделю получил-таки свою медаль! Тогда я понял: у него есть необходимая чемпиону целеустремленность, желание быть не таким, как все, достичь чего-то. В девять лет он подтягивался 240 раз! Можно, наверное, в Книгу Гиннесса заносить. Ему от Бога даны чувство движения, великолепная реакция, пластика и, самое главное, бойцовский характер. Плюс психика нормальная».

Сам же Ломаченко в августе 2008-го на конференции на сайте sport.ua заявил, что его рекорд — 250 подтягиваний. Но нужно пояснить, что это были за подтягивания. В 2019 году вышел документальный фильм «Папаченко», где есть архивное видео, на котором маленький Ломаченко подтягивается рывками, а его руки придерживает отец — чтобы не соскочили с перекладины. Так или иначе, даже с такими рывками и с плотно зафиксированными на перекладине руками подтянуться в девять лет 250 раз — это что-то экстраординарное.

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***

У Ломаченко есть сын Анатолий. Сейчас ему девять. Сколько раз он подтягивается — неизвестно, зато известно, что уже в пять лет он сумел пробежать почти 20 километров.

«Вот с iPhone — он заработал его, — рассказал Василий четыре года назад. — У нас было условие. Его другу отец купил iPhone. Он мне говорит: «Пап, я тоже хочу». Я ему: «Не вопрос. Вот до Затоки у нас 20 км». Я в шесть лет бегал от Белгорода до Затоки. Это 18 километров. Меня отец к этому готовил. Я с пяти лет начал бегать, по чуть-чуть прибавлял-прибавлял и добежал. Это была моя первая большая победа. Мы с отцом хотели, чтобы Толик сделал это раньше меня. Ему на тот момент, когда он пробежал до Затоки, было пять лет и семь месяцев. Мы его готовили, тренировали, и вот спустя месяц после моего боя с Марриагой (состоялся в августе 2017 года. — Прим. «СЭ») мы с ним побежали — я бежал с ним рядом. Он добежал, и я купил ему iPhone».