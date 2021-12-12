«Один дома», или Как Ломаченко заставил соперника заблудиться на ринге в Нью-Йорке

Василий Ломаченко снова давал представление в Нью-Йорке. Соперник Ричард Комми выиграл , по мнению судей , от 1 до 3 раундов и побывал в нокдауне.

Гана — прекрасная страна в Западной Африке, которая славится своими фортами, пляжами на берегу Гвинейского залива, где не так много улыбчивых людей с автоматами, как у соседей по региону. Добывают марганец, золото и алмазы, продают какао, изредка на экспорт едут боксеры. Из них сейчас самый известный как раз Ричард Комми, давно перебравшийся из Аккры в Бронкс.

Прессингующий панчер, с которым легко было в ринге только разве что Теофимо Лопесу. И то, Тео просто очень быстро попал. Роберт Истер вставал из нокдауна и едва ли заслуживал победы в бою с Комми. Денис Шафиков дрался с огромным рассечением, заливая кровью и ринг, и соперника, — тоже выиграл только с разногласием судей. В общем, два бывших чемпиона мира сегодня в «Мэдисон-сквер-гардене» должны были выдать что-то запоминающееся. Но это была та версия Ломаченко, с которой нельзя ни побоксировать, ни подраться. Ускользающий Ломаченко. «Сбой в матрице» Ломаченко. «Один дома» Ломаченко. А Ричард был как залезший в дом грабитель, в которого летит сначала кирпич, затем банка с краской, и в итоге его висящего на веревке поджигают.

Самым запоминающимся моментом был, конечно, нокдаун в седьмом раунде, где Комми загнали к канатам, Василий пробил серию ударов, затем взял микропаузу, и Ричард решил, что уже все, — и потерял на миг концентрацию. Дальше в его челюсть влетел жесткий левый хук, и он отправился на встречу с настилом ринга. И это было красиво.

Making his way to the ring NOW @VasylLomachenko ??#LomaCommey | LIVE on ESPN pic.twitter.com/z5ajHTiBjz — Top Rank Boxing (@trboxing) December 12, 2021

Мне не слишком понравилось то, что делал Ломаченко после. Он показывал рефери Стиву Уиллису, что нужно остановить бой, говорил об этом углу Комми и был, разумеется, проигнорирован. Но это смотрелось как что-то дерзкое, высокомерное, показное. Если ты можешь закончить бой прямо сейчас — то просто сделай это. Не говори всем о том, что «сейчас будет больно». Делай свою работу. И не говори рефери, что он плохо делает свою, — тем более это не так.

Отпускать потрясенного соперника - это вообще плохая привычка. Мы не будем учить Василия боксу, он лучше знает, как защищаться и бить, но растягивая бой, давая человеку восстановиться, ты заставляешь его в итоге пропускать еще больше ударов. И это вызывает крайнее беспокойство у врачей в рингсайде и у главы местной атлетической комиссии, потому что им не нужна еще одна трагедия — в бою или сразу после. В этот раз — обошлось. Физического здоровья Ричарду Комми хватило, чтобы пережить следующие несколько минут, перетерпеть серию атак по корпусу, и он даже попытался украсть концовку в нескольких раундах.

Статистика по ударам красноречива. 5 джебов и 68 силовых ударов у Комми. 60 джебов и 188 точных силовых ударов нанес Ломаченко (с точностью за 58%). Но вот это странное желание отпустить и не добивать, при этом продолжать избивать оппонента, — ну как-то я не могу воспринимать гуманизм и человеколюбие в такой извращенной форме.

Бой показал, что Лома — в полном порядке с точки зрения физической, скорости и удара, все еще хорош на ногах. И снова встает вопрос о том, что все-таки было год назад против Теофимо Лопеса? Травма плеча? Или самоуверенность с легким высокомерием? Просто тактическая ошибка? Реванш мы вряд ли увидим, Лопес теперь планирует драться в весе до 140 фунтов, а Василий переходить в более тяжелую категорию не хочет.

К тому же все пояса Теофимо потерял в бою с Джорджем Камбососом пару недель назад. Там вообще история диковатая — встречу переносили за год раз восемь, Лопес и Камбосос по очереди болели и травмировались, промоутеры искали деньги, решали какие-то другие вопросы, а после поединка — который, кстати, тянет кандидатом на бой года — Теофимо стал объектом всеобщей ненависти и злорадства. В довершение всех неприятностей он еще и попал в больницу после боя с осложнениями дыхания и отеками, которые вообще могли привести к смерти. По словам одного из врачей, он уже выходил на ринг в таком состоянии. Ну, если человек в таких обстоятельствах боксирует, встает из нокдауна и отправляет соперника на пол, то его бокс и его волю тоже нужно ценить и уважать. Любить — необязательно. И кто вам вообще сказал, что хороший боец должен быть хорошим человеком?

Так уж сложилось и такой у них образ, что Ломаченко может себе позволить быть хорошим, а Лопес — нет. Но плохие — тоже нужны. Без антигероев никому не нужны эти ваши положительные персонажи, для которых уважение важнее всего.

А у Ломаченко теперь три интересных варианта, чем заняться. Чемпион WBC Девин Хейни, обладатель регулярного пояса WBA Джервонта Дэвис, а также Джордж Камбосос с титулами суперчемпиона WBA, IBF и WBO. Все молодые, без поражений — и с массой амбиций. Но если они смотрели Ломаченко — Комми, то вряд ли кто-то будет торопиться. Вот и посмотрим, кто потеряет ручку и телефон промоутера на этот раз.