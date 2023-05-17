Хейни — угроза Ломаченко. Он качает челюсть жвачкой, не мастурбирует и уверяет, что никогда не проиграет белому

Три дня до супербоя.

В ночь на 21 мая Василий Ломаченко (17-2) и Девин Хейни (29-0) подерутся в Лас-Вегасе за все пояса легкого веса. Американец может стать восьмым человеком в истории бокса, который объединил все пояса чемпиона мира, и самым молодым, кому удалось сделать это.

Ломаченко же впервые в своей профессиональной карьере будет драться с соперником настолько моложе себя (11 лет) и впервые в жизни он подходит к поединку андердогом. Букмекеры оценивают вероятность его победы в приличные 3,05, отдавая американцу статус фаворита с 1,40.

Почему в Ломаченко никто не верит?

Во-первых, Хейни гораздо моложе Ломы — 24 года против 35. Во-вторых, он крупнее — выше на 3 сантиметра, длиннее размахом рук аж на 14 см и тяжелее массой визуально килограммов на 8-10 (после этого боя он с вероятностью в 90% поднимется в следующую весовую). В-третьих, сам Василий уже не тот, что был раньше. Его могучее преимущество, легендарный футворк заметно просел в последних боях. Если раньше он рассекал по рингу, как фигурист на олимпийском катке, то в последних боях заметно «встал». Уже не так накручивает ногами, создает меньше углов и позиций, не так перетекает из одного состояния в другое, не делает столько запутывающих движений, нет прежней скорости и легкости ног, больше работает по прямым линиям, следовательно, больше подставляется под удары.

Ломаченко в бою c Накатани. Top Rank

Раньше Ломаченко так шустрил, что мог обыгрывать соперников только одними ногами — они просто не успевали разворачиваться корпусом в удобные для себя позиции и попадали под комбинационный град. Увы, травмы и возраст обеднили его стиль, но есть и кое-какие приобретенные с возрастом плюсы — например, Лома явно стал сильнее бить.

Хейни так уж хорош?

Он крупный, у него хороший фундамент, отменный джеб, один из лучших в своей весовой, и этот джеб, когда включается по-настоящему, помогает ему раскрывать весь остальный арсенал панчей. В последнем бою с Камбобосом Хейни доказал, что может драться не только на длинной дистанции с джебом, но миксовать с ближним и средним боем. Он всегда в позиции, когда наносит удары, очень координирован и атлетичен, здорово инициирует и использует клинч. И что очень важно — супердисциплинирован и хладнокровен. Из претензий к его стилю — безударный, скучный и академичный.

Предполагается, что Хейни сможет держать Ломаченко на дистанции за счет джеба и рича, не подпускать к себе, а в случае сближения брать в клинч и давить габаритами. Последние бои, кстати, показали, что Хейни стал гораздо увереннее чувствовать себя на средней и ближней дистанции, заходить в размен и доводить увесистые удары. Американец не сомневается в своей победе: «Мне не нравится Лома. Я хочу побить его очень сильно. Я быстрее, крупнее, сильнее и моложе. Я отправлю Лому на пенсию».

Девин Хейни и Василий Ломаченко. Boxing News

Три года назад, когда Хейни впервые начал посягать на бой с украинцем, он высказался еще жестче, подключив расовый фактор: «Я скажу вам следующее. Я никогда в своей жизни не проиграю белому мальчику. Мне все равно, кто что говорит. Если я подерусь с белым мальчиком 10 раз, я побью его 10 раз». После заявления на Девина накинулись с обвинениями в расизме, с которыми он не согласился. «Я не расист и никогда не буду расистом. Я просто преследую величие».

Хейни сочетает в себе образ смиренного мусульманина и гламурного афроамериканца, который любит показную роскошь

Важная духовная опора Хейни — религия, он убежденный мусульманин, в прошедший Рамадан даже совершил паломничество в Мекку. Коран всегда у него под рукой, он даже приносил его на съемки YouТube-канала GQ про «10 вещей, без которых не может жить Девин Хейни».

«Коран — самая важная вещь для меня. Я — голос двух миллиардов мусульман. Аллах определенно продвинул мою боксерскую карьеру. Разумеется, я молюсь и хочу побеждать. Ислам — это наша семейная традиция, именно поэтому я обратился в него. С момента обращения моя жизнь полностью изменилась. Как бы себя ни чувствовал — счастливым, благодарным, какое бы угодно чувство ни посетило твою душу — ты открываешь Коран, и там всегда найдется что-то для тебя. Найдется для всех, неважно, через что вы проходите в своей жизни в данный момент. В Коране есть все ответы. Поэтому я так часто говорю «Альхамдули Ллах», потому что я благодарен Аллаху за все, чем он меня благословил».

Девин Хейни. Фото Соцсети

Догматы ислама так важны для боксера, что он ограничивает себя даже в таких вещах, как секс и мастурбация.

«Я вообще не мастурбирую. Когда-то я занимался этим, но сейчас мне не нужно мастурбировать, я могу решить эту проблему каким-то другим способом. И мы мусульмане, нам даже не положено смотреть порно. Когда я был помоложе, я смотрел порно, но это просто *** его твое сознание. Ты потом даже не можешь получить удовольствия от девушки, потому что насмотрелся, как люди занимаются этим фейковым сексом. И после этой херни ты себя чувствуешь ничтожеством.

Что касается отказа от секса до боя, я практикую 3-4 недели отказа. Раньше делал даже 8 недель, к большинству моих боев. Но это довело мой организм до того, что у меня стали на подходе к бою происходить поллюции во сне. Один раз это произошло за день до боя, в другой раз прямо в день боя. Я поговорил с врачом, и он сказал, что когда организм вырабатывает столько тестостерона, ему нужно высвобождение. Сейчас я понимаю, когда нужно выключать секс до боя. Наверное, ментально есть польза от того, что ты выключаешь его за 8 недель, но с возрастом мой организм просто больше не может выдерживать [8 недель]. Но, честно, на подходе к бою я вообще и не парюсь по поводу секса и девушек".

Девин Хейни. Фото Соцсети

Правда, в отличие, например, от дагестанских бойцов-мусульман, у Хейни есть определенная ценность с чисто афроамериканском колоритом, которая идет вразрез с исламской смиренностью и скромностью — он очень любит показную роскошь, особенно ювелирные украшения. Недавно он показал GQ свою гигантскую коллекцию цепей, браслетов и часов, признавшись в особой любви к розовому золоту. Самый дешевый предмет в этой горе металла стоит 10 000 долларов (браслет), самый дорогой — 400 000 долларов (часы Richard Mille). Хейни также любит фоткаться с кучей денег, что как-то плохо вяжется с образом покорного мусульманина.

Девин Хейни. Фото Соцсети

Жует жвачку перед каждым боем, чтобы разработать и укрепить челюсть

Как и у многих топовых спортсменов, есть у Девина личный интересный загон — это жевательная резинка. Он верит, что она укрепляет челюсть, и жует несколько пластинок прямо перед боем в раздевалке.

«Жвачка важна, у тебя всегда должно быть свежее дыхание, — говорил боксер в интервью GQ. — Я слышал, не знаю, правда ли это, что жвачка делает челюсть крепче. Поэтому моя теория в том, что благодаря ей ты будешь держать удар лучше. Именно так бойцы старой школы делали челюсть сильнее — жуя жвачку. Мне нравится жвачка Extra, сейчас это мой выбор.

До боя я, как правило, жую несколько пластинок, чтобы разработать челюсть, подготовиться. Считай, это как маленькая тренировка. Также, когда я изнываю от голода, перед взвешиванием или в другое время, когда ты настолько обезвожен, у тебя жажда, и тебе нужно хоть что-то, что поможет — жвачка помогает тебе немножко дозаправиться".

Возможно, жвачка и правда помогает Хейни — за 29 боев в профи он ни разу не был в нокдауне. За все эти годы его по-настоящему пошатнуло, пожалуй, лишь в одном поединке — против Хорхе Линареса. Сначала венесуэлец подбил его левым апперкотом, а затем чуть не финишировал под самый гонг комбо с мощным правым прямым — Хейни прилично закачало.

Посмотрим, как жвачка поможет ему в бою с Василием Ломаченко.