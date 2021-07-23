Интуитивный интерфейс. Гассиев сломал Валлиша

В Москве прошел бой Мурата Гассиева с Михаэлем Валлишем. Нокаут был неизбежен.

22 июля — День бокса. И, хотя празднование было официально перенесено на август, хедлайнером в этот день не может быть боксер обычный, не заслуженный, не примечательный, не хайповый. И вот здесь появляется Мурат Гассиев, который за три года после поражения от Усика в финале Суперсерии (да, уже три года прошло!) провел на ринге меньше одного раунда.

Лобовое столкновение с электричкой

Нет ничего стыдного в том, чтобы проиграть Усику — Олимпийскому чемпиону, чемпиону мира, одному из самых талантливых боксеров современности. Проблема сейчас только в том, что сейчас все выглядит так, будто результат закономерен, и по-другому сложиться не могло, Гассиев как бы не мог выиграть в том бою. Что, конечно, неправда. Был тактический просчет, возможно даже была травма, недооценка соперника, психологическая незрелость молодого боксера, получившего такой большой бой... да что угодно. Ну и просто не догнал. Похожая история на бой Поветкин — Кличко. Был план, была цель, были шансы, но в решающий момент Поветкин оказался не готов. И то, что сделал Поветкин после того боя, как адаптировался к новой реальности, менял стиль, снова вышел на чемпионский бой, гораздо более важно, чем-то поражение. Его, в принципе, не так часто уже и вспоминают.

То, что сделает Мурат в ближайших боях — определит то, как его будут помнить потом, в отдаленном светлом будущем. Совершенно точно, он не потерял свои базовые навыки — бить, уклоняться, смещаться в нужные точки и пр. Там вообще не нужно думать, интуитивный интерфейс. Мозг только принимает решение — и кулак летит в цель. А удар Гассиева, который пришелся по месту — это лобовое столкновение с электричкой. У него инстинкты и рефлексы заточены под поиск болевых точек, он инстинктивно чувствует момент для удара по корпусу, для жесткой серии в голову.

Михаэль Валлиш не должен был сломаться слишком быстро. Для того, чтобы адаптироваться к супертяжелому весу, Мурат должен почувствовать уже какой-то вес ударов. Пропущенных или приземлившихся на защитный блок. В начале боя Гассиев засунул удар под локоть. В конце раунда пробил справа в голову. Валлиш отвечал — но опасности в его джебах и двойках не было.

В третьем раунде после того, как Гассиев опять несколько раз выстрелил справа, у немецкого боксера начал опухать левый глаз.

Идеальный кандидат

В четвертом Мурат взорвался короткой серией и один из хуков нашел, кажется, печень соперника. Ноги Валлиша задвигались медленнее. Руки начали опускаться. Тяжелый нокдаун, добивание... все это выглядело не слишком быстро, не особенно жестоко, обыденно и по-рабочему. Еще один день в офисе. Но зал порадовался.

Мурат снова начинает путь к сердцу болельщиков. На его стороне пока еще возраст. Нокауты. Харизма и шутки. Умение общаться со всеми с некоторой непосредственностью, но без излишней прямоты. Тихое уважение к боксу и индустрии. Умение не выпячивать свое «я». После того, как Лебедев и Поветкин завершили карьеры, индустрия все ищет новых героев. Есть бойцы, в которых есть талант — или просто удар, умение зрелищно драться, иногда способность говорить на камеру, другие одарены чувством дистанции, другими боксерскими скиллами, перспективны и молоды — но мало тех, у кого нет или почти нет слабых мест в наборе талантов и умений. Есть какой-никакой фирменный стиль, прозвище «Iron», песня «Сердце Осетина», умение тушить людям свет...

Гассиев далек от идеала, и как боксер-тяжеловес, и как персонаж индустрии развлечений. Но сейчас нет в обозримой перспективе лучшего кандидата на то, чтобы возглавить большое шоу, где высокие ставки, деньги, титулы, уважение. А время больших шоу придет — через год-два, когда пандемия отступит, или когда все устанут ждать ее окончания. И вот тогда Гассиев должен быть готов. А сейчас еще можно развлекаться.