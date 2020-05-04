Звезда «Игры престолов» проведет боксерский поединок с британским стронгменом
Исландский пауэрлифтер и актер Хафтор Бьернссон, известный по роли «Горы» Григора Клигана в сериале «Игра Престолов», проведет боксерский поединок. Его соперником станет британский стронгмен Эдди Холл.
Поединок состоится в сентябре 2021 года в Лас-Вегасе (Невада, США). Более точная дата проведения поединка станет известна позднее.
It's official. September 2021 in Las Vegas Nevada, the Mountain vs the Beast. The next year and a half of my career will be solely dedicated towards this fight. I can't wait to have my family ringside as I throw down. I'm coming for you @eddiehallwsm ?? @reignbodyfuel @coresportsworld #WhoWillReign
32-летний Холл имеет прозвище «Зверь». Организаторы анонсируют бой как поединок «Зверя» и «Горы».
Ранее 31-летний Бьернссон установил мировой рекорд в становой экипировочной тяге. Он поднял штангу весом 501 килограмм. Предыдущий рекорд принадлежал Холлу (500 кг).