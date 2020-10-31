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Яллыев победил Бракамонте техническим нокаутом

22:32

Российский боксер Арслан Яллыев нокаутом в пятом раунде победил аргентинца Ариэля Эстебана Бракамонте в бою весовой категории свыше 90,7 кг основного карда вечера бокса в Сочи.

Один из ударов Яллыева достиг цели, после чего у соперника открылось рассечение. Россиянин пошел добивать оппонента и рефери остановил поединок.

Яллыев одержал 11 побед на профессиональном ринге. На счету его соперника теперь — 9 побед и 6 поражений.

РЕН ТВ выступает соорганизатором турнира в рамках проекта «Бойцовский клуб» и ведет эксклюзивную трансляцию главных боев. В главном поединке вечера экс-чемпион мира по версиям IBF и WBA в первом тяжелом весе Мурат Гассиев встретится с албанцем Нури Сефери. Это будет дебют «Железного осетина» в супертяжелом весе.

Прямую онлайн-трансляцию вечера бокса в Сочи можно смотреть здесь.

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