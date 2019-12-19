«Я побью тебя, бомж». Фьюри обратился к Уайлдеру

Тайсон Фьюри записал послание к обладателю титула WBC Деонтею Уайлдеру. Их поединок запланирован на 22 февраля.

— У меня есть специальное сообщение от Тайсона Фьюри для Деонтея Уайлдера. Он ходит вокруг и говорит, что дрался со всеми лучшими супертяжеловесами, но Доминик Бризил — не лучший супертяж, как и Луис Ортис. Доминик Бризил — посредственность, а Луису Ортису 145 лет. Бомж Уайлдер уже отправлял его в нокаут.

Ты дрался только с одним сильным боксером в своей карьере. Это был я, и я тебя победил. Все в мире знают, что ты проиграл «Цыганскому королю». Я не выходил в ринг на протяжении трех лет, но побил тебя, демонстрируя 50 процентов возможностей.

В следующий раз я тебя сломаю. У меня есть все необходимое, я понял, что побью тебя, бомж. Я не боюсь тебя, ты меня не беспокоишь. Ты знаешь, что проиграешь. Твой тренер, жена, дети тоже это знают. Они все понимают, что «Цыганский король» лучше тебя. Иду за тобой.