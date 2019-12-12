WBO обязала Джошуа провести бой с Усиком

Всемирная боксерская организация (WBO) обязала британца Энтони Джошуа провести бой с украинцем Александром Усиком. Об этом сообщает ESPN.

Сообщается, что Джошуа обязан провести защиту своего чемпионского пояса против Усика на протяжении 180 дней. Представители боксеров имеют 30 дней, чтобы договориться об условиях проведения поединка. Если в установленный срок этого не произойдет, будут назначены торги. Минимальная сумма на аукционе по проведению боя установлена в размене миллиона долларов.

Ранее Джошуа взял реванш в поединке с Энди Руисом и вернул себе чемпионские пояса. Усик пока провел только один бой в тяжелом весе — он победил американца Чазза Уизерспуна. Украинец ранее стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.