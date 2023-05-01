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Сегодня, 14:28

WBC отказался утверждать бой Бетербиева с Биволом из-за ситуации на Украине

Виталий Косик
Корреспондент
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Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что организация не будет санкционировать поединок между российскими боксерами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом из-за ситуации на Украине.

Ранее Бивол заявлял о намерении провести объединительный поединок с Бетербиевым в 2023 году.

«WBC не может санкционировать бой с Биволом. Это из-за нашей позиции в отношении России (и ситуации на Украине). WBC не принял бы этот бой. Они бы дрались без пояса WBC. На сегодняшний день такова позиция WBC. Пока не будет бокса на Украине, мы не будем принимать бокс в России. По крайней мере, не санкционированный WBC», — приводит слова Сулеймана «РИА Новости» со ссылкой на Boxing Scene.

Бивол — обладатель чемпионского пояса Всемирной боксерской ассоциации в полутяжелой весовой категории.

Бетербиев является чемпионом мира в полутяжелом весе по версиям WBC, Всемирной боксерской организации и Международной боксерской федерации.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230501/boks-1868971712.html
Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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