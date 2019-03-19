WBA обязала Усика провести защиту титула в поединке c Лебедевым

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) постановила провести поединок за титул чемпиона мира в первом тяжелом весе между действующим чемпионом украинцем Александром Усиком и россиянином Денисом Лебедевым. Об этом сообщает ESPN.

Сообщается, что торги по бою назначены на 28 марта. Минимальное предложение - 400 тысяч долларов. Усику должно 75 процентов суммы, - Лебедеву - 25 процентов.

При этом, вероятнее всего, торги не состоятся, так как Усик планирует перейти в тяжелый вес. В таком случае его чемпионский пояс останется вакантным.

Ранее сообщалось, что соперником Усика может стать другой россиянин Александр Поветкин.