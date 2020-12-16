Владимир Кличко объяснил, что для него значит оказаться в Зале славы мирового бокса

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, IBF, IBO и WBA Владимир Кличко прокомментировал вступления в Зал славы мирового бокса.

«Для меня большая честь быть членом Зала славы. Я так впечатлен преданностью и страстью по отношению к боксу, которая есть у деревни Канастот, где располагается Зал славы. Наверное, не только для меня приятно там оказаться», — цитирует Кличко Boxing Scene.

15 декабря список членом в Зал славы были включены Владимир Кличко, Флойд Мейвезер, Андре Уорд, Лайла Али, Энн Вулф, Мариан Тримиар и Маргарет Гудман. Посмертно в Зал славы также войдут Дэйви Мур, Фредди Браун, Джеки Маккой, Джордж Кимбалл, Джей Ларкин и Джеки Тонаванда.