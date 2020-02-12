Владимир Кличко не исключает возвращения в бокс

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Владимир Кличко допускает, что может вернуться на профессиональный ринг при определенных обстоятельствах.

В интервью The National украинец поделился ожиданиями от поединка Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера.

— Либо Уайлдер победит нокаутом, либо Фьюри выиграет по очкам. Лично я очень уважаю Уайлдера. Он был в моем тренировочном лагере, мы провели несколько раундов в ринге. Он отличный парень и фантастический боксер. Вероятно, ни у кого в тяжелом весе, включая меня, нет такого количества нокаутов. Хотите верьте, хотите нет, но я думаю, что Фьюри может сделать это. Может, ему это и не удастся, но я хотел бы, чтобы он победил. А затем можно предположить мой реванш с ним. Объявляю ли я о возвращении? Нет. Запомните мои слова — я не анонсирую реванш. Все спрашивают меня, вернусь ли я на ринг. Если я сделаю это, то не для того, чтобы ломать челюсти, а чтобы бить рекорды. Еще раз: планов по возвращению нет. Я занят своей жизнью и всем остальным. Посмотрим, что будет дальше.

43-летний Владимир Кличко провел 69 боев на профессиональном ринге и одержал 64 победы при пяти поражениях. В последних двух боях он уступил британцам Тайсону Фьюри и Энтони Джошуа.