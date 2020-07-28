Виталий Кличко задержал в Киеве двух вандалов, написавших на стене White Lives Matter

Бывший чемпион мира по боксу, мэр Киева Виталий Кличко задержал двух вандалов. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Друзья! Вчера поздно вечером прогуливался по центру Киева, — написал Кличко. — Посмотрел, как хорошо обновили улицу Ивана Франко, вышел на Ярославов вал, Золотоворотскую, которую также недавно отремонтировали.

Осмотрел близлежащие улицы, где планируем провести работы. И тут на улице Стрелецкой наткнулся на двух парней, которые выписывали граффити на стене одного из домов.

Пока проводил воспитательную беседу и вызвал полицию, у одного из «художников» сдали нервы, и он сбежал. Второго передал полиции. На видео — оба парня, так что найдем и беглеца. Давайте любить и беречь свой город! И приумножать его красоту, а не поносить".

На видео можно увидеть, что молодые люди написал на стене White Lives Matter (жизни белых имеют значение) в противовес лозунгу борцов с расизмом Black Lives Matter (жизни черных имеют значение). Это лозунг приобрел популярность после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате жестокого обращения полицейского.