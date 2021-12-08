Боец команды Федора Емельяненко FedorTeam Виктор Немков проведет поединок в полутяжелом весе против бразильца Кайо Фелипе Биттенкорта да Сильвы в андеркарте боя Багаутинов — Проводников 19 декабря. На счету 34-летнего Виктора Немкова — 30 побед, 8 поражений и одна ничья. В активе 30-летнего Кайо Фелипе Биттенкорта да Сильвы 14 побед и 7 поражений.

Бой пройдет в Москве на «ВТБ-Арена» в рамках благотворительного шоу «Драться, чтобы спасти», в главном пройдет бой по боксу Али Багаутинова против экс-чемпиона мира в первом полусреднем весе (WBO) Руслана Проводникова.