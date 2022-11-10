Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 00:11

Валуев назвал странным решение WBC об исключении из рейтингов спортсменов из России и Белоруссии

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший российский боксер Николай Валуев прокомментировал решение всемирного боксерского совета (WBC) исключить из своих рейтингов спортсменов из России и Белоруссии. Это решение было принято на конгрессе WBC в мексиканском Акапулько.

«Это странное решение, не ожидал от профессиональных организаций того, что они будут смешивать спорт с политикой, но, к сожалению, это происходит все чаще. Для WBC это еще и чревато финансовыми потерями. Это всё равно что рубить сук, на котором сидишь. Профессиональный бокс лишается интересных поединков, а организация — доходов. Сегодня адекватности в мире крайне мало, но меньше всего я ожидал проявления политической ангажированности от профессиональных спортивных лиг. Какой выход из этой ситуации для наших боксеров? Они просто перейдут в соревнования по эгидой других организаций», — цитируют «Известия» Валуева.

Источник: https://iz.ru/1423107/dmitrii-garin/suleimanovo-reshenie-wbc-usililo-izoliatciiu-rossiiskikh-bokserov
1
0
Читайте также
Третьяк ответил на слова Фетисова, назвавшего его сумасшедшим
Третьяк ответил на слова Фетисова, назвавшего его сумасшедшим
Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно
СМИ сообщили о гибели британского наемника на Украине
Трамп назвал итоги выборов в конгресс США большой победой для себя
Путин утвердил госполитику по сохранению традиционных ценностей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Названы 10 величайших непобежденных боксеров в истории
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости