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Валерий Газзаев оценил шансы Гассиева в поединке за чемпионский пояс WBA International

12:38
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Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев дал оценку шансам боксера Мурата Гассиева в поединке за чемпионский пояс WBA International против албанца Сефера Сефери.

— Давно мы не видели Мурата в поединках, поэтому в целом, конечно, соскучились по его очень такому изящному боксу, — приводит «РЕН ТВ» слова Газзаева. — Он сейчас совсем в отличном состоянии, готов к бою. Поэтому сегодня нет никаких оснований нам переживать за то, что Гассиев не победит своего конкурента.

Бой Гассиева и Сефери пройдет 31 октября в Сочи.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/760796-k-boiu-gotov-valerii-gazzaev-otsenil-shansy-gassieva-v-poedinke-s-seferi

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