В Японии боксер нокаутировал судью. Видео
15:23
На турнире по бирманскому боксу Lethwei 14 in Japan в Японии рефери оказался в нокауте. Видео инцидента опубликовано в Twitter.
www @AbemaTV ???? https://t.co/brK0Eyuhok pic.twitter.com/qjlIshnPe9— ????? ???? (@tokeshikouhei) October 21, 2019
После того, как судья пытался разнять бойцов в начале первого раунда, один из них случайно ударил его по голове. Это произошло уже на шестой секунде поединка. В итоге рефери упал, после чего поединок был прерван.