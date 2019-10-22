В Японии боксер нокаутировал судью. Видео

На турнире по бирманскому боксу Lethwei 14 in Japan в Японии рефери оказался в нокауте. Видео инцидента опубликовано в Twitter.

После того, как судья пытался разнять бойцов в начале первого раунда, один из них случайно ударил его по голове. Это произошло уже на шестой секунде поединка. В итоге рефери упал, после чего поединок был прерван.