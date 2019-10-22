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В Японии боксер нокаутировал судью. Видео

15:23

На турнире по бирманскому боксу Lethwei 14 in Japan в Японии рефери оказался в нокауте. Видео инцидента опубликовано в Twitter.

После того, как судья пытался разнять бойцов в начале первого раунда, один из них случайно ударил его по голове. Это произошло уже на шестой секунде поединка. В итоге рефери упал, после чего поединок был прерван.

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