Усик отказался от боя с Лебедевым и пояса WBA. И все объяснил

Украинский боксер Александр Усик в своем Инстаграме объяснил, почему он отказался от боя с россиянином Денисом Лебедевым и чемпионского титула в первом тяжелом весе по версии WBA.

- Всем добрый вечер. Хочу сказать, что WBA обязывает меня биться с Денисом Лебедевым, - сказал Усик на видео. - Этот бой не состоится, потому что мы с командой решили переходить в супертяжелую весовую категорию. По этим причинам мы не можем боксировать с Денисом. Я отказываюсь от пояса, я не хочу, чтобы он просто так у меня был. Пускай остальные ребята за него боксируют, это нормально. Денису успехов, как всем остальным ребятам, которые будут бороться за пояс. Боксируйте, завоевывайте. Всем добра.

Ранее сообщалось, что Усик проведет бой в тяжелом весе 18 мая против Карлоса Такама.