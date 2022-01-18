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Сегодня, 22:11

Усик определил лучшего боксера между братьями Кличко, Мохаммедом Али и Тайсоном

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Александр Усик.
Фото Getty Images

Чемпион мира по боксу по версиям WBA super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе Александр Усик определил лучшего боксера между Виталием и Владимиром Кличко, Мохаммедом Али и Майком Тайсоном.

«Мохаммед Али и Виталий», — ответил Усик в интервью Маше Ефросининой на ее одноименном YouTube-канале.

В своем последнем поединке, который состоялся в сентябре прошлого года в Лондоне, Александр Усик единогласным решением судей выиграл у Энтони Джошуа. 35-летний боксер из Украины одержал 19 побед в 19 профессиональных поединках.

Бокс
Александр Усик
Виталий Кличко
Владимир Кличко
Майк Тайсон
Мохаммед Али
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