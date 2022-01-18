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Сегодня, 14:40

В Иране боксера приговорили к смертной казни за участие в протестах

Иван Шитик
Корреспондент

Иранский боксер Мохаммад Джавад Вафаеи-Сани был приговорен к смертной казни. Спортсмена признали виновным в поджоге и разрушении правительственных зданий во время протестов в 2019 году, сообщает организация по правам человека Ирана.

Спортсмена задержали еще в феврале 2020-го. Представитель интересов иранца намерен обжаловать приговор.

В январе 2021-го в Иране был приведен в исполнение приговор борцу Мехди Али Хоссейни. Спортсмена признали виновным в убийстве.

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